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    Думки вголос

    Вітчизняне виробництво «вбивають», а тарифи для населення уже виросли

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Поки українці голосуватимуть&nbsp;&laquo;по приколу&raquo;, повних гаманців не буде - Вітчизняне виробництво «вбивають», а тарифи для населення уже виросли
    Поки українці голосуватимуть «по приколу», повних гаманців не буде
    фото з відкритих джерел

    Популізм уряду був стратегічною помилкою

    Виробники молочної, хлібної та кондитерерської продукцій анонсували ймовірне закриття виробництва одразу після свят.

    У чому причина? Різке зростання ціни на газ для виробників робить українську продукцію не конкурентноздатною. Ні в Україні, ні за кордоном…

    Чому так сталось? І як цієї пастки змогли уникнути європейці?

    Все просто. Якщо у Європейських країнах на фоні різкого скачка ціни на газ Уряди дотують та підтримують виробників, то в Україні все навпаки. Уряд дав гроші з бюджету на часткову компенсацію тарифів на комуналку.

    Цей популізм був стратегічною помилкою.

    По факту і тарифи для населення виросли і вітчизняне виробництво «вбивають». А отже бюджет ризикує бути пустим вже з початку року. І товарів на полицях не буде…

    В результаті вийшло як у тому анекдоті про діда Мазая та партизан. І зайців не врятували і перед партизанами не зручно вийшло.

    Виробники кажуть, такої кризи не було навіть у 2014. Тоді Уряд, незважаючи на кризу та війну, економіку тримав і не дав загинути вітчизняному виробнику. Звісно ще є шанси врятувати ситуацію… але для цього Зеленський має діяти!

    Якщо цього не станеться й українці після свят побачать у магазинах пусті полиці, рейтинги Зеленського продовжать падіння.

    І до речі, не дай Бог йому оголосити про початок переговорів з Росією та прямі поставки газу з Росії в Україну, за які ми підемо на політичні поступки.

    Це призведе до катастрофічних наслідків.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: газ тарифи бюджет популізм гроші рейтинг ціни українці уряд
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    Вітчизняне виробництво «вбивають», а тарифи для населення уже виросли