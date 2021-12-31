Вітчизняне виробництво «вбивають», а тарифи для населення уже виросли
Популізм уряду був стратегічною помилкою
Виробники молочної, хлібної та кондитерерської продукцій анонсували ймовірне закриття виробництва одразу після свят.
У чому причина? Різке зростання ціни на газ для виробників робить українську продукцію не конкурентноздатною. Ні в Україні, ні за кордоном…
Чому так сталось? І як цієї пастки змогли уникнути європейці?
Все просто. Якщо у Європейських країнах на фоні різкого скачка ціни на газ Уряди дотують та підтримують виробників, то в Україні все навпаки. Уряд дав гроші з бюджету на часткову компенсацію тарифів на комуналку.
Цей популізм був стратегічною помилкою.
По факту і тарифи для населення виросли і вітчизняне виробництво «вбивають». А отже бюджет ризикує бути пустим вже з початку року. І товарів на полицях не буде…
В результаті вийшло як у тому анекдоті про діда Мазая та партизан. І зайців не врятували і перед партизанами не зручно вийшло.
Виробники кажуть, такої кризи не було навіть у 2014. Тоді Уряд, незважаючи на кризу та війну, економіку тримав і не дав загинути вітчизняному виробнику. Звісно ще є шанси врятувати ситуацію… але для цього Зеленський має діяти!
Якщо цього не станеться й українці після свят побачать у магазинах пусті полиці, рейтинги Зеленського продовжать падіння.
І до речі, не дай Бог йому оголосити про початок переговорів з Росією та прямі поставки газу з Росії в Україну, за які ми підемо на політичні поступки.
Це призведе до катастрофічних наслідків.
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Джерело: блог Віктора Тарана