Вітчизняне виробництво «вбивають», а тарифи для населення уже виросли

Поки українці голосуватимуть «по приколу», повних гаманців не буде

Популізм уряду був стратегічною помилкою

Виробники молочної, хлібної та кондитерерської продукцій анонсували ймовірне закриття виробництва одразу після свят.

У чому причина? Різке зростання ціни на газ для виробників робить українську продукцію не конкурентноздатною. Ні в Україні, ні за кордоном…

Чому так сталось? І як цієї пастки змогли уникнути європейці?

Все просто. Якщо у Європейських країнах на фоні різкого скачка ціни на газ Уряди дотують та підтримують виробників, то в Україні все навпаки. Уряд дав гроші з бюджету на часткову компенсацію тарифів на комуналку.

Цей популізм був стратегічною помилкою.

По факту і тарифи для населення виросли і вітчизняне виробництво «вбивають». А отже бюджет ризикує бути пустим вже з початку року. І товарів на полицях не буде…

В результаті вийшло як у тому анекдоті про діда Мазая та партизан. І зайців не врятували і перед партизанами не зручно вийшло.

Виробники кажуть, такої кризи не було навіть у 2014. Тоді Уряд, незважаючи на кризу та війну, економіку тримав і не дав загинути вітчизняному виробнику. Звісно ще є шанси врятувати ситуацію… але для цього Зеленський має діяти!

Якщо цього не станеться й українці після свят побачать у магазинах пусті полиці, рейтинги Зеленського продовжать падіння.

І до речі, не дай Бог йому оголосити про початок переговорів з Росією та прямі поставки газу з Росії в Україну, за які ми підемо на політичні поступки.

Це призведе до катастрофічних наслідків.

Джерело: блог Віктора Тарана

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