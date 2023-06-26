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Коли ціни на овочі та фрукти суттєво знизяться: озвучено прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли ціни на овочі та фрукти суттєво знизяться: озвучено прогноз
Борщовий набір та певні фрукти стануть більш доступними
фото з відкритих джерел

Вартість овочів та фруктів із плином сезону потроху опускатиметься

Українці незабаром зможуть купувати фрукти та овочі на ринках за значно нижчою вартістю,але поки що говорити про суттєве подешевшання сезонного товару зарано. Так, за даними моніторингу  ресурсу AgroTimes, через значні дощі на Заході України та суху погоду після них, зараз для аграріїв склалися гарні умови для збору врожаю капусти, що відобразилось на вартості.

Так,вартість білокачанної за тиждень ну гуртовому ринку «Шувар», що  у Львові знизилися з 35-40 грн/кг до 30 грн/кг. 

На інші ранні овочі ціни навпаки піднялися. Так, огірки за тиждень подорожчали з 25-30 грн/кг до 48-50 грн/кг, томати – з 45-58 грн/кг до 60-90 грн/кг, перець – з 55 грн/кг до 80-90 грн/кг, кабачки – з 25-30 грн/кг до 35-40 грн/кг, цвітна капуста – з 60 грн/кг до 60-70 грн/кг, броколі – з 60 грн/кг до 80-100 грн/кг.

Молодий буряк коштує 35-50 грн/кг, молода морква – 50-60 грн/кг, молода картопля – 30-35 грн/кг, цибуля – 40-45 грн/кг, часник – 80-120 грн/кг.

Смородина та порічка продаються по 140 грн/кг, черешня – по 60-90 грн/кг, абрикоси – по 55-80 грн/кг, персики – по 60-70 грн/кг, лохина – по 400 грн/кг, яблука – по 20-35 грн/кг. На ринках в Україні уже з’явилися перші вітчизняні баклажани – по 80-100 грн/кг.

За інформацією економіста Олега Пєндзіна таке подорожчання є «сезонним фактором». Його слова наводить hromadske. 

«Ми вже з вами бачимо, що на борщовий набір, на овочі, фрукти, які вирощуються на нашій території, ціни вже почали падати. Ми реально очікуємо, що десь у середині червня ціни на весь спектр овочів/фруктів будуть набагато нижчими,  ніж ще місяць тому. Традиційно, як починається літо, ціни падають. Така ситуація триває, як правило, до середини/кінця вересня», – повідомив експерт. Він також додав, що після цього, як зберуть урожай, розпочнеться сезон поступового зростання цін

Пєндзін зазначає, що у найближчі три місяці ціни на харчі впадуть, а продуктова корзина українців не буде такою ж дорогою, як, наприклад, це було взимку.

Нагадаємо, в Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit. Так, ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг – це в середньому на 50% дорожче, у порівнянні з минулим тижнем

Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання – фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

Водночас у Мінагро повідомили, що підтоплення території Херсонщини, спричинене підривом дамби Каховської ГЕС, не призведе до відчутного подорожчання овочів в Україні. Такий прогноз дав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.Посадовець повідомив, що виробництво овочів на правобережній, підконтрольній Україні, Херсонщині через підтоплення може зменшитися на 15-20%. За його словами, в масштабах України це може спричинити коливання ціни на овочі всього лиш на 3-5%.

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Теги: урожай овочі фрукти Тарас Висоцький

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