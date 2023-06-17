Як зміняться ціни на овочі через підрив Каховської ГЕС: прогноз Мінагро

Виробництво овочів на підконтрольній Україні Херсонщині через підтоплення може зменшитися на 15-20%

Підтоплення території Херсонщини, спричинене підривом дамби Каховської ГЕС, не призведе до відчутного подорожчання овочів в Україні. Такий прогноз дав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Посадовець повідомив, що виробництво овочів на правобережній, підконтрольній Україні, Херсонщині через підтоплення може зменшитися на 15-20%. За його словами, в масштабах України це може спричинити коливання ціни на овочі всього лиш на 3-5%.

Крім того, фермери з інших регіонів, передусім – Одещини, збільшили посіви овочів, що входять до борщового набору, а також огірків та томатів.

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Висоцький зазначив, що українцям лише слід бути готовим до того, що овочі в достатку вони побачать трішки пізніше, ніж звикли. Через те, що в інших регіонах, приміром, на західній та у центральній Україні, овочі достигають пізніше, то наситять ринок вони не у травні-червні, як раніше, а приблизно в липні.

Висоцький каже, що проблеми можуть бути хіба що із баштанними культурами – кавунами, динями та баклажанами. В інших регіонах України через відмінності природно-кліматичних умов їх вирощувати значно складніше.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.