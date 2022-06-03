Що буде з тарифами на газ та тепло? Рада опрацьовує законопроєкт

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості. Відповідний проєкт закону № 7427 вже зареєстрований на сайті парламенту.

На даний момент документ опрацьовують в комітеті.

Проектом пропонують встановити, що:

Крім цього, ще одним документом пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК «Нафтогаз України», який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами.

Відповідний проект № 7429 теж зареєстрований у відомстві.

Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Раніше повідомлялося, що українцям, які були відсутні у своїх домівках понад 30 днів, обіцяють не нараховувати плату за комуналку.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні восьми гривень за кубометр. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.