Деякі українці можуть не платити за комуналку: названо умови

Свою відсутність абонент має підтвердити відповідним документом

Українцям, які були відсутні у своїх домівках понад 30 днів, обіцяють не нараховувати плату за комуналку. Про це повідомила заступниця міністра громад та територій Наталія Хоцянівська в коментарі «Фактам ICTV». Проте, свою відсутність абонент має підтвердити відповідним документом.

«Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні понад 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг, щоб їм не робили нарахування. Це не стосується приміщень, обладнаних лічильниками, потрібно ці показники подавати, а саме - повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком, і не стосуватиметься послуг на тепло», – зазначає Хоцянівська.

Так, якщо людина більше 30 днів була відсутня в приміщенні, треба звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ.

Ця довідка і буде підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.

Проте ситуація з нарахуванням плати за комунальні послуги різниться у містах.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні восьми гривень за кубометр. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.

Говорячи про електроенергію, варто зазначити, що у зв'язку з режимом воєнного стану ще у квітні 2022 року уряд ухвалив рішення «заморозити» тарифи на електроенергію. Додамо, що таке рішення діятиме ще як мінімум упродовж пів року.

Що стосується тарифів на воду, то тут необхідно пам'ятати, що тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Поки що регулятор не повідомляв про зміни тарифів.



