Комунальні тарифи з 1 червня: що змінилося

Від 1 червня 2022 року ціни на газ в Україні буде підвищено

Тарифи на газ, водопостачання та електроенергію з 1 червня: що подорожчало, а що залишилось без змін

Від 1 червня 2022 року ціни на газ в Україні буде підвищено. Проте це підвищення не позначиться на тарифах звичайного населення, воно стосується підприємств теплової комунальної енергетики і відбувається у межах трирічних договорів. Ціна виросте в понад 3 рази – 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Згідно з документом буде встановлено такі ціни:

від 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) – 24 356,38 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вартість складе 29 391,55 грн/тис. куб. м з ПДВ;

червень 2022 року (без фіксованого обсягу) – 24 434,67 грн без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вона складе 29 485,5 грн/тис. куб. м з ПДВ;

від 1 червня 2022 року до 21 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) –13 658,42 грн без ПДВ за тис. куб. м, а якщо враховувати послугу на транспортування та коефіцієнт, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, тоді вартість буде 16 554 грн/тис. куб. м з ПДВ.

Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, оскільки з початком війни було вирішено їх зафіксувати. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт-год. при розмірі споживання до 250 кВт-годин та 1,68 грн/кВт-годину – при розмірі споживання понад 250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами та затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни в тарифах на водопостачання відомостей не було.

Днями Кабінет міністрів запропонував парламенту заборонити підвищувати ціни на комунальні послуги під час дії воєнного стану. Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи спишуть комунальні борги українцям після війни. Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.