Що робити споживачам, які хочуть реконструювати систему газопостачання? Порада оператора мереж

«Сумигаз» проводить реконструкцію на 2,5 тисячах об'єктів за рік

«Сумигаз» проводить реконструкцію на 2,5 тисячах об'єктів за рік

«Сумигаз» проводить реконструкцію на 2,5 тисячах об'єктів за рік

Споживачам, які планують реконструкцію, АТ «Сумигаз» радить звернутись до Клієнтського простору 104ua

Фахівці АТ «Сумигаз» щорічно здійснюють реконструкцію існуючої системи газопостачання на понад двох тисячах об'єктів. Це роботи з перенесення газового лічильника чи котла, заміни будь-яких газових приладів й пролягання газових мереж, встановлення додаткового обладнання, не передбаченого робочим проєктом тощо.

«Спеціалісти АТ «Сумигаз» мають відповідний досвід та володіють новітніми технологіями, що дозволяє виконувати роботи будь-якого рівня складності. Усі співробітники, які проводять реконструкцію системи газопостачання, постійно підтверджують свою кваліфікацію, адже газ не пробачає помилок», – зазначає директор з капітального будівництва компанії Катерина Дакар.

Споживачам, які планують реконструкцію, АТ «Сумигаз» радить звернутись до Клієнтського простору 104ua. Персональний менеджер клієнта супроводжуватиме усі етапи робіт та допоможе з вибором сучасного газового обладнання, яке дозволить економити на споживанні ресурсу до 30%.

Використання енергії природного газу можна повністю автоматизувати залежно від температури повітря, дня тижня і часу доби. Це забезпечить ефективність та високий рівень комфорту.