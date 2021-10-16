Україна зараз втратила ту підтримку США, яку мала після 2014 року, – Коболєв про енергетичну загрозу з боку Росії

Коболєв закликав владу негайно домовлятися з газотрейдерами і зупинити експорт газу в Європу з України

Україна у газовій війні з Кремлем втратила підтримку головного партнера – Сполучених Штатів Америки, яку вона мала після 2014 року. Про це на програмі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив ексголова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Він зауважив, що діалог із Білим домом давав змогу у критичні періоди витримувати газовий шантаж Москви та отримувати імпорт палива з Європи.

«Я не говорю, що ми не пройдемо цю зиму. Я говорю, що ми зараз зайшли в серйозну зону ризику і ми не маємо підтримки одного з найбільших партнерів, тобто Білого дому або США, яка була у 2014, 2015, 2016, 2017 роках», – говорить Коболєв.

Коболєв також зауважив, що скасування санкцій проти «Північного потоку-2» дало Кремлю великі козирі проти України.

«Світ знаходиться в глобальній енергетичній кризі. І ми на це не можемо вплинути. На що ми можемо вплинути – це на ситуацію з «Північним потоком-2». На жаль, було втрачено такий важливий інструмент як санкції проти самого оператора та санкції проти керівника цього оператора, що дало зараз можливість цьому проєкту рухатись вперед», – пояснює Коболєв.

«Рух вперед цього проєкту і завершення його будівництва, на моє глибоке переконання, є одним з головних факторів, чому Росія себе веде зараз так, як вона себе веде. Путін банально відчув смак чи запах крові. Він розуміє, що він може зараз перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу. Вона називається «ми сушимо європейський ринок». Тобто вони зменшують можливості європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам», – пояснює Андрій Коболєв.

«Це дуже важлива відмінність від 2014, 2015, 2016 років. Тому що може статися так, що коли взимку ми захочемо купувати газ в Європі, його там банально не буде. Або нам його не продадуть. І це буде проблема, ми потрапляємо в зону ризику», – наголошує екскерівник «Нафтогазу».

«Що відкрило нам газ у Словаччині? Що допомогло розширити можливості імпорту з Європи? Американська підтримка. Не маючи її зараз, ми можемо залишитися сам на сам з європейським інфантилізмом. З небажанням рахуватися з інтересами України. І тоді дійсно денний баланс газу, а споживання може досягати і 200 млн кубометрів на день, коли дуже холодно, може стати загрозою», – зазначає Коболєв.

Він також зауважив, що влада зробила велику помилку, коли навесні не купувала газ за значно нижчими цінами, аніж зараз.

«Була зроблена велика помилка. Ця помилка була зроблена в травні і червні цього року, коли не було придбано газ в українських ПСГ. Коли він дійсно коштував набагато дешевше, ніж ті шалені рівні, які є зараз. Коли у «Нафтогазу» на рахунку було 2 мільярди доларів США, які можна було вкласти в природний газ. Викупити 6 чи більше мільярдів кубометрів в підземці, і його потім перепродавати, що дозволило б стабілізувати ціну», – вважає Коболєв.

Він закликав владу негайно домовлятися з газотрейдерами і зупинити експорт газу в Європу з України, який триває і зараз.

«Треба повертатися за стіл переговорів з американцями, з Білим домом. Домовлятися про їх підтримку у Східній і Центральній Європі. Домовитися про те, що якщо буде кризова ситуація, якщо Росія зіграє жорстко, ми отримаємо імпорт газу. І тоді зона ризику стає набагато меншою, а шанс пройти цей осінньо-зимовий період є набагато більшим», – резюмує екскерівник «Нафтогазу».