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    Економіка та фінанси

    Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців

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    Прем'єр-міністр хоче зменшити відсоток на іпотеку - Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
    Прем'єр-міністр хоче зменшити відсоток на іпотеку
    Фото з відкритих джерел

    Програму кредитування для покупки житла планують продовжити і змінити

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції «Слуги народу» в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступну іпотеку.

    Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%. Про це повідомляє сайт «Слуги народу».

    «Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І для всіх», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні.

    Також стало відомо, що ціни на первинне житло в Києві продовжують зростати. Станом на 1 жовтня середня вартість квадратного метра нового житла у столиці складає 33 тис. грн.

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    Теги: Денис Шмигаль
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    Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців