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    Ціна на нафту побила трирічний максимум

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    Ціни на нафту марок&nbsp;WTI та Brent перевищили&nbsp;$80 - Ціна на нафту побила трирічний максимум
    Ціни на нафту марок WTI та Brent перевищили $80
    фото з відкритих джерел

    Нафта марки Brent торгується на рівні ​$85 за барель

    Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила позначку $85 за барель. Нафта торгується на цьому рівні вперше за три роки. Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

    Згідно з даними торгів, ціна грудневого ф'ючерсу Brent сьогодні піднялася вище $85 за барель і на максимумі нафта торгувалася на позначці $85,08. Це на понад 1% більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

    Крім того, зростає і ціна на американську нафту WTI. Листопадові ф'ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі вже подорожчали до $82,13 за барель.

    Відзначимо, 8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року.

    А 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

    Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану зі збільшення добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

    У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, перемовини між США й Іраном, що зайшли в глухий кут, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.

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    Теги: нафта нафтопродукти ринок ціни
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    Ціна на нафту побила трирічний максимум