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    Суспільство

    ФСБ затримала мешканця Севастополя за «розпалювання ненависті і ворожнечі»

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    <p>У жителя Севастополя провели обшуки, під час яких забрали телефон і електронні носії</p> - ФСБ затримала мешканця Севастополя за «розпалювання ненависті і ворожнечі»

    У жителя Севастополя провели обшуки, під час яких забрали телефон і електронні носії

    Затриманому Сергію Легостову 20 років

    В окупованому РФ Севастополі співробітники російського ФСБ затримали місцевого жителя Андрія Кулієвича за підозрою в екстремізмі.

    Про це в середу, 10 червня, повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на адвоката Сергія Легостова.

    Попередньо відомо, що українця звинувачують у розпалюванні ненависті або ворожнечі.

    Повідомляється, що затриманому 20 років. Його звинувачують за статтею 282 Кримінального кодексу РФ.

    Вдома у Кулієвича провели обшук, забрали телефон і електронні носії. Після цього його доставили в управління ФСБ в Сімферополі.

    Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

    До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.

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