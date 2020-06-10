ФСБ затримала мешканця Севастополя за «розпалювання ненависті і ворожнечі»
У жителя Севастополя провели обшуки, під час яких забрали телефон і електронні носії
Затриманому Сергію Легостову 20 років
В окупованому РФ Севастополі співробітники російського ФСБ затримали місцевого жителя Андрія Кулієвича за підозрою в екстремізмі.
Про це в середу, 10 червня, повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на адвоката Сергія Легостова.
Попередньо відомо, що українця звинувачують у розпалюванні ненависті або ворожнечі.
Повідомляється, що затриманому 20 років. Його звинувачують за статтею 282 Кримінального кодексу РФ.
Вдома у Кулієвича провели обшук, забрали телефон і електронні носії. Після цього його доставили в управління ФСБ в Сімферополі.
Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.