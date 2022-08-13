Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету

Єдине, що ймовірно врятує Росію – девальвація рубля, кажуть експерти

За підсумками липня федеральна скарбниця РФ зафіксувала двозначний провал надходжень за всіма ключовими податками, а її загальні доходи скоротилися на 26% рік до року, пише російське видання Moskow Time, яке після повномасштабного вторгнення виїхало з РФ до Нідерландів, посилаючись на дані російського міністерства фінансів.

Попри стабільний експорт нафти, збори сировинної ренти просіли на 22% у річному вираженні, до 771 млрд рублів. Дався взнаки поворот «газового вентиля» у напрямку європейських країн, через який експорт «Газпрому» впав до рівнів початку 1980-х років.

«За підсумками місяця бюджет зібрав лише 57,3 млрд рублів експортного мита на газ – мінімальний обсяг із кризи пандемії. Для порівняння: у червні це було 217,4 млрд рублів, у травні – 199 млрд рублів, у квітні – 234 млрд рублів», – пише видання.

Після нафтогазових податків посипалися збори з несировинного сектора економіки. На 40% нижче, ніж роком раніше, виявились надходження ПДВ – другого за обсягом джерела виручки для уряду РФ. Бюджет зібрав 493 млрд рублів внутрішнього ПДВ і 193 млрд – з ввізних товарів.

«Збори акцизів впали на 26%, до 62 млрд рублів; податку на прибуток – на 32%, до 129 млрд рублів. Спроби налагодити паралельний імпорт не принесли бюджету рублів з митниці: надходження ввізного мита впали на 60%, а акцизів – на 44% (до 32 і 7 млрд рублів відповідно)», – зазначають журналісти.

Видання пише, що бюджет пережив «катастрофічний обвал прибутків», який констатують аналітики MMI. Зібравши 1,761 трлн рублів податків, уряд РФ збільшив витрати на 17%, до 2,653 трлн рублів.

«У результаті за підсумками місяця у скарбниці утворився дефіцит на 892 млрд рублів, що дорівнює 33% місячного бюджету. Інакше кажучи, без забезпечення податкової виручки залишився кожен третій витрачений російським урядом рубль», – йдеться у статті.

І хоча бюджет тріщить по швах, міністерства та відомства вимагають грошей на заміщення імпорту, подолання кризи та мегапроекти, «прориву» яких вимагає президент Росії Володимир Путін. Загалом, за даними Мінфіну РФ, пише видання, надійшли заявки на 5 трлн рублів додаткового фінансування.

«У цих умовах у влади залишається чи не єдиний перевірений часом рецепт – девальвація рубля», – пишуть у статті. Через ситуацію з курсом бюджет втрачає значну частину доходів, а це не на користь влади, каже головний економіст ІК «Русс-Інвест» Олександр Арутюнян.

Експерт зазначає, що уряд і Центральний Банк РФ готують нове бюджетне правило, в рамках якого скуповуватимуть валюту на біржі та штовхатимуть рубль униз. Зараз хіба що скуповування валюти Центробанком «може стабілізувати доходи бюджету та завершити друге півріччя із профіцитом», каже експерт «БКС Світ інвестицій» Євген Миронюк.

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