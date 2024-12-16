Шмигаль розповів, хто та як може отримати понад 900 грн на купівлю книжок

За словами Шмигаля, гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування

У «Дії» запрацювала нова програма – «єКнига»

Усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як скористатися послугою

у застосунку «Дія» виберіть «Сервіси» – «єКнига»; відкрийте рахунок в одному з банків зі списку; подайте заявку на виплату.

Як зазначив глава українського уряду, гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

«Цією ініціативою ми прагнемо не лише заохотити молодь до читання рідною мовою, але й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів», – зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі громадяни у віці від 18 років отримають по 908 грн на книжки.

Як відомо, з 1 грудня можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Кошти надійшли вже до 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.