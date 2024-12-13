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Українці зможуть отримати додаткові кошти від держави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українці зможуть отримати додаткові кошти від держави
За словами Шмигаля, проєкт для підтримки книговидавництва в Україні буде запущено наступного тижня
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Українці, яким виповнилося 18 років, отримають спеціальну картку на майже тисячу гривень

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі громадяни у віці від 18 років отримають по 908 грн на книжки. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською», – розповів він.

Як зазначив глава українського уряду, тим, кому у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою.

«В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру – це важливий елемент підтримки», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Кошти надійшли вже до 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

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Теги: гроші уряд Денис Шмигаль книги соцвиплати

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