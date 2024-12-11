«Тисяча від Зеленського»: на що українці витрачають виплати

Зеленський: «єПідтримка» працюватиме протягом трьох місяців зими

6,5 млн українців подали заявку на «єПідтримку». Наразі дехто вже отримав виплати та витратив їх на комунальні послуги, донати. Про це повідомив президент України.

«Уже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на «єПідтримку», із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати», – зауважив президент.

Зеленський зазначив, що близько половини виплат, які отримали українці, було перераховано за комунальні послуги.

«Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію завдяки цим коштам. «єПідтримка» працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом усього наступного року можна буде витратити ці кошти», – підсумував президент.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, з 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.