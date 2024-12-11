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Українці виводять у готівку «тисячу Зеленського». Директор фінсервісу вдався до обмежень

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці виводять у готівку «тисячу Зеленського». Директор фінсервісу вдався до обмежень
Директор компанії закликав Міністерство цифрової трансформації України, Кабінет Міністрів України, Vodafone Ukraine та lifecell звернути увагу на проблему
фото: Уніан

Авраменко: «Особливо розумні» українці вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1 тис. грн «Зимової єПідтримки»

Небанківський оператор фінансових сервісів в Україні EasyPay вимкнув функцію «повернення грошей» для мобільних операторів Vodafone та lifecell. Про це повідомив директор компанії Олексій Авраменко.

За його словами, після того, як на картки «Національний кешбек» почала приходити «тисяча Зеленського», деякі українці вирішили вивести кошти у готівку. Тобто, громадяни клали тисячу на рахунок телефону, а потім знімали їх з мобільного рахунку через термінали.

«Оскільки «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги», – наголосив Авраменко.

Директор компанії також закликав Міністерство цифрової трансформації України, Кабінет Міністрів України, Vodafone Ukraine та lifecell звернути «увагу на таку можливість».

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

Нагадаємо, з учора, 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

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Теги: міністр книги гроші Мінекономіки українці транспорт послуги

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