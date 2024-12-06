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Став на захист держави від окупантів з перших днів війни. Згадаймо Миколу Мазура

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Став на захист держави від окупантів з перших днів війни. Згадаймо Миколу Мазура
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Микола Мазур став на захист держави від окупантів
колаж: glavcom.ua

Воїн виконував бойові завдання із відсічі російської агресії у лавах 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Мазура.  

20 листопада 2024 року, захищаючи свободу та незалежність України, поліг воїн зі Львівщини Микола Мазур. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Микола Мазур народився 9 лютого 1996 року у селі Коросно Львівської області. 

Навчався у Короснянському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та у колишній Середній загальноосвітній школі №2 міста Перемишляни. Згодом вступив до Техніко-економічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» на спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція».

Працював спершу завідувачем місцевої кредитної установи, згодом – у проєктному бюро. У вільний час захоплювався кулінарією та грою на гітарі, багато читав.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави від окупантів. Виконував бойові завдання із відсічі російської агресії у лавах 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Микола Мазур був нагороджений низкою відзнак від Міністерства оборони та командування лксантно-штурмових військ
Микола Мазур був нагороджений низкою відзнак від Міністерства оборони та командування лксантно-штурмових військ
фото: Львівська міська рада

Був нагороджений низкою відзнак від Міністерства оборони та командування десантно-штурмових військ.

Життя воїна обірвалося 20 листопада 2024 року. Чин похорону захисника відбувся 28 листопада у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі.  

У Миколи Мазура залишилися мама, дві сестри та племінник.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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