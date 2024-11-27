Відключення світла: як діятимуть графіки 28 листопада

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової 17 листопада

Завтра, 28 листопада, відключення світла діятимуть починаючи з 08:00 до 19:00. Буде застосована одна черга відключень. Про це повідомляє «Укренерго».

Як діятимуть графіки відключення світла 28 листопада:

08:00-19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів.

07:00-20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться у повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.