Пільгове розмитнення авто під час війни: за які послуги українці мають платити
Імпортувати в Україну з 1 січня 2016 року можна лише транспортні засоби не нижчі за рівень «Євро-5»
Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №7190, який скасовує мито, акцизи та ПДВ на ввезення легкових авто. Як пише видання «Твоя машина», імпорт автомобілів для українців став значно дешевшим, однак є платежі, які необхідно все одно здійснити.
Так, українцям доведеться заплатити за:
- внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
- реєстрацію – 190,15 грн;
- бланк свідоцтва – 114 грн;
- номерні знаки – 135 грн.
Також варто не забувати, що згідно з нормами чинного законодавства імпортувати в Україну з 1 січня 2016 року можна лише транспортні засоби не нижчі за рівень «Євро-5».
Нагадаємо, що санкції, запроваджені проти Росії низкою країн, спровокували різке зростання на нові автомобілі. Там подорожчали автівки усіх марок. В середньому зростання ціни протягом березня склало близько 40%.