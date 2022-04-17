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    Економіка та фінанси

    Пільгове розмитнення авто під час війни: за які послуги українці мають платити

    Імпорт автомобілів з ЄС для українців став значно дешевшим - Пільгове розмитнення авто під час війни: за які послуги українці мають платити
    Імпорт автомобілів з ЄС для українців став значно дешевшим
    фото з відкритих джерел

    Імпортувати в Україну з 1 січня 2016 року можна лише транспортні засоби не нижчі за рівень «Євро-5»

    Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №7190, який скасовує мито, акцизи та ПДВ на ввезення легкових авто. Як пише видання «Твоя машина», імпорт автомобілів для українців став значно дешевшим, однак є платежі, які необхідно все одно здійснити.

    Так, українцям доведеться заплатити за:

    • внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
    • реєстрацію – 190,15 грн;
    • бланк свідоцтва – 114 грн;
    • номерні знаки – 135 грн.

    Також варто не забувати, що згідно з нормами чинного законодавства імпортувати в Україну з 1 січня 2016 року можна лише транспортні засоби не нижчі за рівень «Євро-5».

    Нагадаємо, що санкції, запроваджені проти Росії низкою країн, спровокували різке зростання на нові автомобілі. Там подорожчали автівки усіх марок. В середньому зростання ціни протягом березня склало близько 40%.

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    Теги: росія окупанти війна імпорт закон ціни ПДВ Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Пільгове розмитнення авто під час війни: за які послуги українці мають платити