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    Економіка та фінанси

    Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями

    Міністерство фінансів Шрі-Ланки заявило, що кредитори, включаючи іноземні уряди, можуть на свій розсуд капіталізувати процентні платежі - Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями
    Міністерство фінансів Шрі-Ланки заявило, що кредитори, включаючи іноземні уряди, можуть на свій розсуд капіталізувати процентні платежі
    фото з відкритих джерел

    Держава тимчасово призупинить виплати за зовнішнім боргом, щоб уникнути жорсткого дефолту

    Міністерство фінансів Шрі-Ланки оголосило про призупинення виплат за всіма зовнішніми зобов'язаннями країни. Про це повідомляє Hindustan Times.

    Міністерство фінансів Шрі-Ланки заявило, що кредитори, включаючи іноземні уряди, можуть на свій розсуд капіталізувати процентні платежі, належні з другої половини дня вівторка, або вибрати виплату в шрі-ланкійських рупіях.

    Раніше чиновники заявили, що острівна держава, яка переживає найважчу економічну кризу за останні десятиліття, тимчасово призупинить виплати за зовнішнім боргом, щоб уникнути жорсткого дефолту і зберегти свої обмежені Іноземні резерви для імпорту предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, паливо і ліки.

    «Дійшло до того, що виплати за боргами стали складними і неможливими. Найкраще, що можна зробити - це реструктурувати борг і уникнути жорсткого дефолту», – заявив глава центрального банку Шрі-Ланки П Нандалал Вірасінгхе.

    Валютні резерви Шрі-Ланки скоротилися на 16,1% до 1,93 млрд доларів у березні у порівнянні з місяцем раніше.

    Цього року владі належить виплатити приблизно 8,6 млрд доларів за боргами, і стрімке скорочення резервів ставить під сумнів здатність Шрі-Ланки виплатити хоча б частину цієї суми.

    Як раніше повідомив міністр плантацій Шрі-Ланки Рамеш Патірана заявив, що країна планує погасити $250 млн боргу Ірану за імпорт нафти шляхом постачання чаю.

    До слова, Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

    Теги: росія окупанти економіка війна Україна дефолт Шрі-Ланка окупація #stoprussia
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    Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями