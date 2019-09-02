Штат «Волиньгазу» укомплектований на 88% новини компаній



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На сьогодні у «Волиньгазі» нараховується 158 вакансій, з яких 127 – технічного напрямку

12% штатного розкладу «Волиньгазу» залишається вакантним. За сім місяців 2019 року з компанії звільнилось 122 працівники, із яких більшість – це слюсарі зварники, тобто працівники робітничих професій. Відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, яку неможливо переглянути через бездіяльність НКРЕКП.

НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф на розподіл для «Волиньгазу». В ньому визначені витрати на оплату праці співробітників компанії. Тому зарплати фахівців компанії заморожені на рівні 2016 року. За цей час середня зарплата в Волинській області зросла більше, ніж у 2 рази. Загалом же, з 2016 року з «Волиньгазу» звільнилося 548 працівників, а це 45,7 % від загальної кількості працюючих у компанії.

«Самостійно ми не можемо піднімати заробітну плату нашим працівникам, оскільки в тарифі на розподіл стаття витрат на оплату праці є фіксованою сумою. Зарплата працівника в середньому 4 738,26 грн. Але варто зауважити, що мінімальна заробітна плата некваліфікованого працівника становить 4 173 грн. Тобто різниця ця незначна», - розповідає директор фінансовий АТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак.

На сьогодні у «Волиньгазі» нараховується 158 вакансій, з яких 127 – технічного напрямку. В компанії не вистачає інженерно-технічних працівників та працівників робітничих професій, що не дає можливості забезпечити виконання поставлених завдань та обов’язків в повному обсязі.

Через низькі зарплати не є можливим і залучення молодих фахівців. Для порівняння, слюсар «Волиньгазу» отримує на 45-50% меншу заробітну плату, аніж працівник цієї спеціальності тепломережі чи обленерго в регіоні.

15 серпня 2019 року газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З проектом тарифу та протоколом можна ознайомитись на сайті компанії в розділі «Тариф на розподіл».