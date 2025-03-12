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Названо найбільшого українського експортера

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо найбільшого українського експортера
Основою для формування рейтингу стали дані про експортні операції від найбільших компаній України та з митної бази ImportGenius
фото: depositphotos.com

«Метінвест» Ахметова посів перше місце у рейтингу найбільших експортерів України за версією Forbes

Група Метінвест, разом зі спільними підприємствами, стала найбільшим експортером України 2024 року за версією Forbes Ukraine. Видання склало рейтинг 50 компаній, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine у всьому світі та підтримку вітчизняної економіки. До першої п’ятірки найбільших експортерів у ГМК також увійшли «АрселорМiттал Кривий Ріг», Ferrexpo і «Інтерпайп». 

Основою для формування рейтингу стали дані про експортні операції від найбільших компаній України та з митної бази ImportGenius, а також виробнича та інша галузева статистика. За підрахунками Forbes Ukraine, експорт продукції українського ГМК у 2024 році становив $7,3 млрд, а обсяг експорту «Метінвесту» разом зі спільним підприємством «Запоріжсталь» – до $3,9 млрд.

Компанія реалізує залізорудну сировину, плоский прокат, сталеві напівфабрикати у 51 країні світу. У 2024-му «Метінвест» вийшов на ринки Індії (вугілля), Швеції та Норвегії (залізорудна сировина).

Серед чинників, що торік впливали на експорт продукції ГМК – відновлення доступу до чорноморських портів та падіння цін. А до найбільших країн-імпортерів української металопродукції та залізорудної сировини ввійшли Польща, Китай, Болгарія, США та Словаччина.

«Наша експортна стратегія дуже не змінилася. Є основні ринки – Україна, країни ЄС, куди ми постачали понад 50% продукції до повномасштабного вторгнення. І є решта, так звані балансові ринки, для яких притаманний більш опортуністичний підхід постачання. Коли нам вигідно, ми туди йдемо, а коли невигідно – не йдемо. Для залізорудної сировини, знову ж таки, наші головні ринки – країни ЄС. І ми розширили географію: вийшли у Скандинавію, країни Північної Європи», – розповів гендиректор Групи «Метінвест» Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Як відомо, «Метінвест» заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

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Теги: Рінат Ахметов експорт інвестиції рейтинг

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