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Підвищення тарифів на перевезення нічого не дасть, тому що «УЗ» застаріла та неефективна – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на перевезення нічого не дасть, тому що «УЗ» застаріла та неефективна – ЗМІ
За словами Щукліна, «УЗ» використовує застарілі методи управління перевезеннями
фото: glavcom.ua

Замість підвищення тарифів на вантажі, «Укрзалізниця» має осучаснитися і закрити фінансові «чорні діри» – «Економічна правда»

В уряді розглядається ініціатива державного монополіста «Укрзалізниці» щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення. Але, без змін у самій компанії, яка наразі є морально застарілою, та закриття «чорних фінансових дірок», підвищення тарифу нічого не дасть – крім збитків для бізнесу та оборони України. Про це пише «Економічна правда».

«На думку експерта ринку логістики Юрія Щукліна, технологічна відсталість «Укрзалізниці» підриває ефективність усіх залежних від залізничної логістики виробників України, а після підвищення тарифу коштуватиме бізнесу 36 млрд грн додаткових витрат. Ця сума складається з 26 млрд грн для компенсації операційних витрат монополії та 10 млрд грн, які бізнеси змушені витрачати на взаємодію із застарілою бізнес-моделлю державної компанії», – вказує видання.

За словами Щукліна, «УЗ» використовує застарілі методи управління перевезеннями: ручне керування, паперову документацію, а рішення ухвалюються на «довгих нарадах». Це призводить до підвищення її витрат та зростання тарифів.

Президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков у своєму коментарі для видання основною проблемою «УЗ» назвав значну частку постійних витрат, яка не залежить від обсягів перевезень. Тобто, навіть при падінні товарообігу компанія має майже ті самі витрати, що впливає на її прибутковість.

«Основна бюджетна діра монополіста – перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень коштом надприбуткових вантажних. Каленков вважає, що на всіх користувачів вантажних перевезень накладений додатковий «податок», який покриває збитки компанії. «Це ненормальна ситуація», – додає він», – пише «ЕП».

Однією з ініціатив може стати позбавлення «Укрзалізниці» державної монополії на використання залізничної тяги, кажуть експерти. Це дасть можливість іншим компаніям конкурувати у вантажних та пасажирських перевезеннях, що мотивуватиме покращувати та здешевлювати діяльність.

«Щоб у приватних залізничних операторів була фінансова мотивація обслуговувати збиткові пасажирські маршрути, можна взяти приклад з ЄС, де працює механізм зобов’язань з надання суспільних послуг (PSO). Його застосовують до маршрутів, які збиткові у вільному ринку, але соціально важливі. Держава через конкурсний тендер надає субсидію на такі маршрути, а найдешевший перевізник має забезпечувати послугу із встановленою частотою рейсів, тарифів та якості обслуговування», – вказує «ЕП».

Як відомо, «Укрзалізниця» у минулому році отримала 102,9 млрд грн чистого доходу, і увійшла до десятки найдохідніших компаній України. При цьому за перші пів року компанія отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн, а вже у другому півріччі – збиток у 2,7 мільярда, і заявила, що ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%, щоб вирішити свої проблеми зі збитками.

Натомість учасники ринку та експерти заявили, що ці збитки – наслідок неефективного управління, і порекомендували «УЗ» нарешті вирішити питання з корупцією та квитковою мафією. Якщо ж «УЗ» продовжить підвищувати тарифи на вантажі, які лишаються основою її дохідності, компанія отримає ще більше збитків, тому що експортери перейдуть на автотранспорт.

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Теги: залізниця перевезення бізнес Укрзалізниця тарифи

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