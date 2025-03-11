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Нові реалії працевлаштування у металургії: навчання за два місяці та програми з надання першої допомоги

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Нові реалії працевлаштування у металургії: навчання за два місяці та програми з надання першої допомоги
«Метінвест» до великої війни мав чергу з охочих працювати на підприємствах компанії
фото: depositphotos.com

Пришвидшений курс навчання і мінімум конкурсів: як металургія пристосовується до нових кадрових умов

Класичні підходи до кадрового відбору, якими компанії користувалися у стабільні та передбачувані часи, не працюють в умовах війни. Тож бізнесу доводиться бути креативним – постійно шукати нові інструменти, та вдосконалювати існуючі. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук на зустрічі HRD Club Ukraine. 

За її словами, «Метінвест» до великої війни мав чергу з охочих працювати на підприємствах компанії. Зараз, через міграцію українців до безпечніших регіонів України, виїзд значної кількості громадян за кордон та мобілізацію, компанія стикається з гострим браком персоналу. Вакантними залишаються близько 3,7 тисячі позицій, тож «Метінвесту» довелося переглянути підходи до підбору та навчання персоналу, а також змінити низку внутрішніх процедур, які забезпечують ці процеси.

«Ситуація кардинально змінилася. Ми не просто не можемо дозволити собі конкурс – ми готові брати більшість охочих працювати. Така сама ситуація з навчанням: ми розуміємо, що на наших підприємствах важливіше зосередитися на критично необхідних у нинішніх умовах навичках, таких як надання першої медичної допомоги, ніж на навчанні ефективних презентацій», – каже Петрук.

З огляду на ці зміни «Метінвесту» довелося переглянути навчальні програми, скоригувати роботу тренерів і скоротити терміни навчання.

«Якщо раніше спеціаліста на посаду підручного сталевара ми навчали шість місяців, то зараз маємо навчити за два. Нам доводиться переглядати всі програми, і перенавчати інструкторів відповідно до нових вимог. Переглядаємо й зміст навчання, щоб воно не було загальним, а охоплювало лише найнеобхідніші навички для конкретної посади. Завершивши таку програму, людина зможе швидко стати до роботи й працювати самостійно», – пояснила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом «Метінвесту».

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії «Метінвест Політехніка».

Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.

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Теги: металургія Україна праця Держслужба праці

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