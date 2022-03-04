Швейцарія заморозить криптовалютні активи росіян

Уряд Швейцарії прийняв нові санкції ЄС щодо Росії

Різко відхилившись від свого традиційного нейтралітету, влада Швейцарії вирішила обмежити використання криптовалютних активів росіянами та російськими компаніями, які потрапили до санкційного списку Європейського Союзу. Про це повідомляє Financial Times.

Федеральна рада 4 березня додатково до запроваджених ЄС санкцій за вторгнення до України запровадила власне положення щодо криптовалют. Цей крок повинен захистити цілісність криптовалютної галузі.

Міністр фінансів Швейцарії Гі Пармелін заявив, що за цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян. Зокрема, йдеться і про тамтешніх олігархів, і оточення Володимира Путіна.

Також Швейцарія заборонила операції з Центробанком Росії та приєдналася до санкцій ЄС, зокрема відключення семи банків Росії від SWIFT. Про це йдеться у повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.



Експорт усіх товарів подвійного призначення в Росію тепер заборонено незалежно від їх кінцевого використання або кінцевого користувача. Крім цього, заборонено експорт товарів, які можуть сприяти розвитку сектора оборони та безпеки Росії.



Швейцарія заборонила експорт до Росії деяких товарів та послуг нафтового сектора, не дозволяється експорт деяких товарів та технологій, які можуть використовуватися в авіації та космічній галузі.



Уряд Швейцарії заборонив надавати державне фінансування чи фінансову допомогу для торгівлі чи інвестицій у Росії. Інші обмежувальні заходи у фінансовому секторі стосуються цінних паперів, кредитів та приймання депозитів.



Швейцарія наголосила, що застосування цих санкцій сумісне з нейтралітетом країни.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

Крім того Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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