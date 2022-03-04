Корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки
Наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією
Американська транснаціональна корпорація Cisco також оголосила про вихід з російського ринку. Головний виконавчий директор Чак Роббінс заявив що розробник також покине й Білорусь, повідомляє MarketWatch.
Cisco Systems є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.
«Cisco припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі й буде продовжувати зосереджуватися на підтримці наших українських співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи гуманітарну допомогу та прискорюючи наші зусилля щодо захисту організацій в Україні від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну», – заявив Чак Роббінс.
Нагадаємо, наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією, яка здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну.
4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.
Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.
Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.
А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.
Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.
А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».