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    Корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки

    &laquo;Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну&raquo;, &ndash; заявив Чак Роббінс - Корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки
    «Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну», – заявив Чак Роббінс
    фото: Blооmberg

    Наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією

    Американська транснаціональна корпорація Cisco також оголосила про вихід з російського ринку. Головний виконавчий директор Чак Роббінс заявив що розробник також покине й Білорусь, повідомляє MarketWatch.

    Cisco Systems є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

    «Cisco припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі й буде продовжувати зосереджуватися на підтримці наших українських співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи гуманітарну допомогу та прискорюючи наші зусилля щодо захисту організацій в Україні від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну», – заявив Чак Роббінс.

    Нагадаємо, наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією, яка здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну.

    4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

    Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

    Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

    А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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    Теги: Білорусь Росія санкції війна бізнес напад технології Україна Microsoft
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    Корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки