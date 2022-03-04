Корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки

Американська транснаціональна корпорація Cisco також оголосила про вихід з російського ринку. Головний виконавчий директор Чак Роббінс заявив що розробник також покине й Білорусь, повідомляє MarketWatch.

Cisco Systems є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

«Cisco припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі й буде продовжувати зосереджуватися на підтримці наших українських співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи гуманітарну допомогу та прискорюючи наші зусилля щодо захисту організацій в Україні від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну», – заявив Чак Роббінс.

Нагадаємо, наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією, яка здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.