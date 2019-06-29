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    Економіка та фінанси

    Син Мадуро потрапив під санкції США

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    Син президента Венесуели&nbsp;Ніколас Ернесто Мадуро Герра - Син Мадуро потрапив під санкції США
    Син президента Венесуели Ніколас Ернесто Мадуро Герра

    У Вашингтоні нові санкції назвали притягненням чиновників нелегітимного режиму Мадуро до відповідальності

    Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти сина Ніколаса Мадуро, який обіймає високі посади у Венесуелі.

    «Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти сина Ніколаса Мадуро, Ніколаса Ернесто Мадуро Герра (Мадуро Герра), за його роль як офіційного представника незаконного режиму Мадуро», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнили в мінфіні, Мадуро Герра є членом нелегітимної Національної установчої асамблеї – органу, створеного його батьком задля протидії демократично обраній Національній асамблеї. У 2014 році Мадуро Герра був також призначений очільником так званого Корпусу інспекторів президентства.

    У Вашингтоні нові санкції назвали притягненням чиновників нелегітимного режиму Мадуро до відповідальності «через утиск венесуельського народу, розкрадання ресурсів Венесуели й катастрофічну політику, яка створила нестерпні умови життя людей по всій країні».

    При цьому зазначається, що США закликають усі країни посилити економічний і дипломатичний тиск на Мадуро та його корумповане оточення.

    «Ми продовжуємо стояти разом з народом Венесуели, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо і Національною асамблеєю, які борються за свободу й процвітання», - підкреслюється в заяві.

    Нагадаємо, у четвер Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних блекаутів у країні.

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