Скільки Росія заборгувала Україні за транзит газу: Вітренко назвав суму

Транзитний контракт 2019 року між Україною і РФ був підписаний на умовах «качай або плати»

Сума, яку «Газпром» заборгував Україні, зростає з кожним днем

Обсяг недоплати російської державної енергетичної компанії «Газпрому» «Нафтогазу України» за транзит газу становить близько $200 млн. Про це повідомив голова правління української компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Приблизно $200 млн. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щодня», – сказав він.

При цьому Вітренко зазначив, що вимога щодо недоплати – це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.

Водночас глава «Нафтогазу» наголосив, що можливе зупинення Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.

«Виставляти рахунки (після зупинки транзиту – «Главком») будемо, і, можливо, зупинка транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем – потрібно бути до цього готовим», – пояснив Вітренко.

Зазначимо, «Нафтогаз України» 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського «Газпрому» до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Глава «Нафтогазу» нагадав, що транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах «качай або плати». Водночас «Газпром» із травня платить менше, ніж передбачає угода. «Нафтогаз» також оцінює можливість заяви про додаткові умови російському монополісту.

Нагадаємо, «Газпром» раніше пригрозив «Нафтогазу» запровадженням санкцій та призупиненням здійснення фінансових операцій через розпочатий українською компанією новий міжнародний арбітраж.