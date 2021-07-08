  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Слуга» Мовчан звинуватив «Нафтогаз» у відмові від закупівель через систему Prozorro

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше ЗМІ писали про те, що директор з&nbsp;трансформаційних&nbsp;процесів&nbsp;групи &laquo;Нафтогаз&raquo; Отто Ватерландера ініціював відмову НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; від закупівель через систему Prozorro - «Слуга» Мовчан звинуватив «Нафтогаз» у відмові від закупівель через систему Prozorro
    Раніше ЗМІ писали про те, що директор з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера ініціював відмову НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro

    «Якщо «Нафтогаз» не хоче використовувати Prozorro, то може Наглядова рада така дороговартісна не потрібна?», – Мовчан

    Відмова НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro ставить під сумнів необхідність компанії нинішнього складу наглядової ради.

    Про це написав депутат фракції «Слуга Народу» Олексій Мовчан, коментуючи пост в Facebook директора з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера з повідомленням про зміни в закупівельній політиці НАК.

    «Україна робила реформу державних закупівель відповідно до рекомендацій OECD. Система Prozorro визнана однією з кращих систем у світі для проведення закупівель. А ще Україна робила реформу корпоративного управління згідно з принципами того ж OECD. Якщо «Нафтогаз» не хоче використовувати Prozorro для закупівель, то може йому і Наглядова рада така дороговартісна не потрібна? Якщо ви декларуєте прозорість і використання кращих практик управління, то шлях в обхід системи Prozorro – хибний шлях», – заявив Олексій Мовчан.

    Раніше ЗМІ писали про те, що директор з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера ініціював відмову НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro.

    Також раніше стало відомо, що попри збитки в розмірі майже 700 млн доларів у 2020 році, топ-менеджмент «Нафтогазу» отримав 30 млн доларів бонусів за свою роботу торік.

    Нагадаємо, журналісти розповіли про повернення в «Укргазвидобуванні» до старих схем.

    Теги: Нафтогаз України ProZorro Олексій Мовчан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга» Мовчан звинуватив «Нафтогаз» у відмові від закупівель через систему Prozorro