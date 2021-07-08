«Слуга» Мовчан звинуватив «Нафтогаз» у відмові від закупівель через систему Prozorro

Раніше ЗМІ писали про те, що директор з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера ініціював відмову НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro

«Якщо «Нафтогаз» не хоче використовувати Prozorro, то може Наглядова рада така дороговартісна не потрібна?», – Мовчан

Відмова НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro ставить під сумнів необхідність компанії нинішнього складу наглядової ради.

Про це написав депутат фракції «Слуга Народу» Олексій Мовчан, коментуючи пост в Facebook директора з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера з повідомленням про зміни в закупівельній політиці НАК.

«Україна робила реформу державних закупівель відповідно до рекомендацій OECD. Система Prozorro визнана однією з кращих систем у світі для проведення закупівель. А ще Україна робила реформу корпоративного управління згідно з принципами того ж OECD. Якщо «Нафтогаз» не хоче використовувати Prozorro для закупівель, то може йому і Наглядова рада така дороговартісна не потрібна? Якщо ви декларуєте прозорість і використання кращих практик управління, то шлях в обхід системи Prozorro – хибний шлях», – заявив Олексій Мовчан.

Раніше ЗМІ писали про те, що директор з трансформаційних процесів групи «Нафтогаз» Отто Ватерландера ініціював відмову НАК «Нафтогаз України» від закупівель через систему Prozorro.

Також раніше стало відомо, що попри збитки в розмірі майже 700 млн доларів у 2020 році, топ-менеджмент «Нафтогазу» отримав 30 млн доларів бонусів за свою роботу торік.

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