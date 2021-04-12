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    Економіка та фінанси

    Соратник Порошенка закликав припинити імпортувати струм з Білоруської АЕС

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    За словами нардепа Гончаренка, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки - Соратник Порошенка закликав припинити імпортувати струм з Білоруської АЕС
    За словами нардепа Гончаренка, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Україна повинна зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС і фінансово підтримувати недружній і антидемократичний режим Олександра Лукашенка.

    Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності», лідером якої є Петро Порошенко, Олексій Гончаренко.

    «Я наполягаю на прийнятті законопроекту про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Ми повинні перестати спонсорувати антидемократичні і ворожі нам режими. Тільки такими діями ми зможемо захистити нашу країну», – заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Він зазначив, що днями країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії, обмеживши поставки через Білорусь, в рамках процесу інтеграції до енергосистеми ЄС.

    За словами нардепа, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки і закликають своїх союзників по НАТО, а також Україну, бойкотувати цю станцію.

    «Нагадаю, Литва та Латвія заявили про готовність підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. При цьому, Україна продовжує закупати білоруську та російську електроенергію. Вам не здається це дещо дивним?», – додав Гончаренко.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

    18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

    Основним імпортером з Білорусі виступає компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука.

    Теги: Петро Порошенко Білорусь ЄС НАТО Олександр Лукашенко Олексій Гончаренко Латвія АЕС Литва Володимир Зеленський Юрій Вітренко
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