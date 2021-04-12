Зеленський розповів про ключовий напрям безпеки в умовах агресії Росії

За словами Зеленського, завдання держави у космічній галузі зараз складається з двох пунктів

Агресія проти України – це ще один стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави, заявив 12 квітня в Facebook президент України Володимир Зеленський.

«Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим», – написав Зеленський.

Він додав, що українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми.

«Зараз Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Попри всі виклики, наші конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій», – продовжив президент.

За його словами, завдання держави у космічній галузі зараз складається з двох пунктів.

«Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі. В умовах військової агресії цей напрямок необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки й оборони. Це ще один стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що заявлені плани необхідно втілювати у конкретних кроках.

«Створення Державної космічної програми впорядкує наші наміри та дасть розуміння, що і як ми будемо робити, аби досягти масштабної мети з утвердження галузі. Також необхідно в повному обсязі відновити фінансування стратегічно важливих проектів, зокрема космічної системи «Січ-2-1». Уряд нещодавно ухвалив постанову, яка дасть змогу виділяти більше грошей. Але навіть цього замало», – продовжив президент.

Він підкреслив: світ очікує від України нових підходів.

«У нас є і прагнення, і всі можливості з новою силою заявити про себе. На порядку денному – оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація. Далі – досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 12 квітня відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

День працівників ракетно-космічної галузі України з'явився в 1997 році. У президентському указі Леоніда Кучми йшлося про те, що це свято вводиться «враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство...».