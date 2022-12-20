Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023
Ситуація на фронті буде визначати стабільність фінансової ситуації в країні
фото з відкритих джерел

Гетманцев виокремив три фактори, які впливатимуть на макроекономічну стабільність наступного року 

Першим чинником, який впливатиме на макроекономічну стабільність наступного року буде лінія фронту, яка є найбільш вагомим та найважче передбачуваним фактором. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Крім того, вагомими чинниками залишатимуться функціонування нашої енергосистеми та обсяги генерації, своєрідність і ритмічність надходження зовнішньої допомоги. Очільник парламентського комітету також доповнив, що від цих трьох умов напряму залежать очікування і макрофінансові показники.

«Листопад – перший місяць з початку війни, коли річна споживча інфляція уповільнилася із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді. Скажете, не така вже перемога? Не погоджуся. Уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції – це маленька, але дуже значима для нас перемога», – наголосив Гетманцев. 

Нагадаємо, у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.

До слова, у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року. 

Читайте також: Данило Гетманцев: Гривня – одне з українських див під час цієї війни
Теги: Данило Гетманцев бюджет економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Гетманцев вважає, що бізнесу стане «набагато легше» вже навесні
Данило Гетманцев: 40% видатків держбюджету України покривають міжнародні партнери
13 грудня, 12:30
Данило Гетманцев впевнений, що українська банківська система витримає навіть ядерний вибух
Данило Гетманцев: Гривня – одне з українських див під час цієї війни інтерв'ю
Вчора, 12:30
«Курси криптовалют падають, деякі втрачають у вартості до 90%»
Депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти
14 грудня, 13:14

Економіка

Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023
Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023
Україна отримала грант у $2 млрд: на що підуть кошти
Україна отримала грант у $2 млрд: на що підуть кошти
«Витримає ядерний вибух». Соратник Зеленського оцінив надійність банківської інфраструктури
«Витримає ядерний вибух». Соратник Зеленського оцінив надійність банківської інфраструктури
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
Стало відомо, скільки заробив ексміністр Чернишов у «Нафтогазі»
Стало відомо, скільки заробив ексміністр Чернишов у «Нафтогазі»
Українські аграрії дали невтішний прогноз на наступний рік
Українські аграрії дали невтішний прогноз на наступний рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
35K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
29K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
9173
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8594
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту