Соратник Зеленського назвав основні ризики бюджету-2023

Гетманцев виокремив три фактори, які впливатимуть на макроекономічну стабільність наступного року

Першим чинником, який впливатиме на макроекономічну стабільність наступного року буде лінія фронту, яка є найбільш вагомим та найважче передбачуваним фактором. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

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Крім того, вагомими чинниками залишатимуться функціонування нашої енергосистеми та обсяги генерації, своєрідність і ритмічність надходження зовнішньої допомоги. Очільник парламентського комітету також доповнив, що від цих трьох умов напряму залежать очікування і макрофінансові показники.

«Листопад – перший місяць з початку війни, коли річна споживча інфляція уповільнилася із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді. Скажете, не така вже перемога? Не погоджуся. Уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції – це маленька, але дуже значима для нас перемога», – наголосив Гетманцев.

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Нагадаємо, у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.

До слова, у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року.