СОТ побачила сповільнення в світовій торгівлі



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Об’єми світової торгівлі в 2018 році виростуть лише на 4,4%

Останні дані Світової організації торгівлі показують сповільнення темпів зростання світової торгівлі, яке було спричинене запровадженням перших обмежувальних заходів провідними країнами світу. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ»

Так в липні 2018 року світова торгівля знаходилася на показнику в 100,3 пункти, в той час як в квітні 2018 року даний показник складав 101,8 пункти. Методика СОТ означає, що якщо відповідні показники перевищують 100 пунктів, то світова торгівля збільшується темпами більшими чим в базовому прогнозі. Головною причиною падіння в липні 2018 року стало скорочення експортних замовлень – до 97,2 пункту. Також продовжує зменшуватися виробництво і продаж автомобілів.

Високими залишаються контейнерні перевезення і виробництво електронних компонентів – по 102,2 пункту. Торгівля сільськогосподарською продукцією вийшла на рівень базового прогнозу – 100,1 пункту.

При цьому в СОТ очікують, що за результатами 2018 року збільшення об’ємів світової торгівлі складе 4,4%. В 2017 році цей показник склав 4,7%, а в 2019 році прогнозується, що торгівля в світі зросте лише на 4%.