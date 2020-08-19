Протести в Білорусі: Координаційна рада озвучила вимоги до влади
У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві»
Координаційна рада з передачі влади в Білорусі озвучила свої основні вимоги до влади.
Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували в Telegram-каналі Кулуари Kyky.
У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві», а не зміна курсу країни або конституційного ладу.
Координаційна рада вимагає:
- припинити насильство і політичне переслідування, провести розслідування того, що сталося;
- звільнити всіх політв'язнів і виплатити компенсації постраждалим;
- визнати вибори президента 9 серпня недійсними і провести нові вибори за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій, в тому числі ЦВК.
Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією і попередили, що до призначення нових виборів народ Білорусі продовжить реалізовувати свої права на страйк, мирні акції і вільне вираження думок.
Як відомо, сьогодні на 11 день протестів тисячі білорусів знову вийшли на мітинги.
Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.