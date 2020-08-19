Протести в Білорусі: Координаційна рада озвучила вимоги до влади



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Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією

У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві»

Координаційна рада з передачі влади в Білорусі озвучила свої основні вимоги до влади.

Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували в Telegram-каналі Кулуари Kyky.

У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві», а не зміна курсу країни або конституційного ладу.

Координаційна рада вимагає:

припинити насильство і політичне переслідування, провести розслідування того, що сталося;

звільнити всіх політв'язнів і виплатити компенсації постраждалим;

визнати вибори президента 9 серпня недійсними і провести нові вибори за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій, в тому числі ЦВК.

Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією і попередили, що до призначення нових виборів народ Білорусі продовжить реалізовувати свої права на страйк, мирні акції і вільне вираження думок.

Як відомо, сьогодні на 11 день протестів тисячі білорусів знову вийшли на мітинги.

Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.