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    У світі

    Протести в Білорусі: Координаційна рада озвучила вимоги до влади

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    Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією - Протести в Білорусі: Координаційна рада озвучила вимоги до влади
    Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією

    У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві»

    Координаційна рада з передачі влади в Білорусі озвучила свої основні вимоги до влади.

    Резолюцію за підсумками першого засідання президії ради опублікували в Telegram-каналі Кулуари Kyky.

    У Координаційній раді підкреслили, що їх основна мета – «пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі і забезпечення згоди в суспільстві», а не зміна курсу країни або конституційного ладу.

    Координаційна рада вимагає:

    • припинити насильство і політичне переслідування, провести розслідування того, що сталося;
    • звільнити всіх політв'язнів і виплатити компенсації постраждалим;
    • визнати вибори президента 9 серпня недійсними і провести нові вибори за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій, в тому числі ЦВК.

    Члени президії закликали владу Білорусі негайно почати переговори з опозицією і попередили, що до призначення нових виборів народ Білорусі продовжить реалізовувати свої права на страйк, мирні акції і вільне вираження думок.

    Як відомо, сьогодні на 11 день протестів тисячі білорусів знову вийшли на мітинги.

    Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    ЦВК Білорусь вибори Олександр Лукашенко політика опозиція страйк
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