Споживачі газу на Житомирщині боргують майже 610 млн грн



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Вже 1 670 боржників отримали попередження про припинення постачання газу

Борги за газ Житомирщини сягнули відмітки у 609 млн грн. І хоч розрахунки за газ підвищилися на 15 % за останні три місяці, проте цього замало, аби в повній мірі розрахуватися з іншими учасниками газового ринку.

Вже 1 670 боржників отримали від «Житомиргаз збуту» попередження про припинення постачання газу. Адже зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Через відсутність оплати за газ «Житомиргаз збут» не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку.

«Ми вдячні тим споживачам, які вчасно та в повному обсязі розраховуються за спожиті кубометри газу. В кого ситуація склалася по-іншому – просимо звернутися до підприємства, щоб реструктурувати борг», - говорить директор ТОВ «Житомиргаз збут» Олена Благодарська.

Впродовж 2019 року через системні неплатежі від газопостачання були відключені 1593 побутових споживачів. На сьогодні без газу залишаються 5,3% (19 537 помешкань). Від моменту попередження до відключення газопостачання споживач має достатньо часу, аби сплатити кошти або звернутися до ТОВ «Житомиргаз збут» із заявою про погашення боргу частинами. Тому, щоб уникнути відключення, споживачам потрібно вчасно подбати про спосіб погашення заборгованості.

«Житомиргаз збут» повідомляє, що припинення газопостачання не позбавляє від необхідності оплати заборгованості, а у разі стягнення заборгованості в судовому порядку, до цієї суми додаються ще судові витрати та інфляційні втрати.

Відновлення газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання. Тож компанія просить не допускати таких ситуацій і вчасно розраховуватись за спожитий газ.