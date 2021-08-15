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    Таліби почали наступ на столицю Афганістану

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    Талібам вдалося взяти під контроль Кабульський університет - Таліби почали наступ на столицю Афганістану

    Талібам вдалося взяти під контроль Кабульський університет

    Фото Reuters

    За даними МВС Афганістану, бойовики почали наступ на Кабул з усіх боків

    В Афганістані у неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан» розпочали наступ на столицю Кабул. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Афганістану.

    У неділю, 15 серпня, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» наступають на Кабул з усіх боків.

    Талібам до теперішнього часу вдалося взяти під контроль Кабульський університет на заході столиці. Над одним з районів Кабула вже підняті прапори «Талібану». Інші подробиці не наводяться.

    Представник бойовиків заявив, що керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто, та закликав жінок слідувати у захищені ділянки.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

    За останніми повідомленнями, бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

    Теги: США Афганістан Талібан місто університет столиця
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    Таліби почали наступ на столицю Афганістану