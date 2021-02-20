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    Меркель зробила важливу заяву про Росію, Україну і гібридну війну

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    <p>&laquo;Росія&nbsp;втягує все більше країн Європейського Союзу в гібридні протистояння&raquo; - Меркель</p> - Меркель зробила важливу заяву про Росію, Україну і гібридну війну

    «Росія втягує все більше країн Європейського Союзу в гібридні протистояння» - Меркель

    «Нам необхідний жорсткий порядок денний щодо Росії» – канцлер ФРН

    Офіційний Берлін готовий до перезавантаження відносин з США.

    Про це попередила канцлер ФРН Ангела Меркель, пише DW.

    В рамках Мюнхенської конференції з безпеки Ангела Меркель заявила про готовність Німеччини »відкрити нову главу в трансатлантичному партнерстві».

    Більш того, канцлер ФРН запропонувала президенту США Джо Байдену тісну співпрацю для розв'язання питань щодо Китаю і Росії.

    «Інтереси не завжди будуть однаковими, у мене тут немає ніяких ілюзій», – продовжила вона.

    На думку Меркель, в останні роки не вдалося досягти прогресу у врегулюванні війни на Донбасі, оскільки «Росія втягує все більше країн Європейського Союзу в гібридні протистояння», а конфлікт на Сході і поведінка Кремля – одна з важливих тем, яка стоїть перед «трансатлантичним партнерством» ЄС і США.

    «Тому нам необхідний жорсткий порядок денний щодо Росії, спільний порядок денний. Ми повинні запропонувати співпрацю, з одного боку, але, з іншого боку, ми повинні ясно зрозуміти наші розбіжності. Я можу тільки погодитися з президентом США в питанні сильного ЄС. На жаль, це не те, що Росія робить в цей момент», – резюмувала Ангела Меркель під час конференції.

    Зазначимо, президент США Джо Байден заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

    Як повідомлялося, Меркель визнала, що прогресу в питанні територіальної цілісності України немає.

    Нагадаємо, Макрон на Мюнхенській конференції висловився за діалог з Росією.

    Теги: ЄС Росія США Ангела Меркель
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