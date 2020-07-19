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    У світі

    Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі

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    Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі&nbsp;Яна Марсалека - Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі
    Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі Яна Марсалека

    Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону Білорус

    Журналісти-розслідувачі з'ясували місце перебування австрійця Яна Марсалека — колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

    Про це повідомляє видання The Insider.

    Згідно з даними журналістів, Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

    Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону Білорусі. Через дві години після приземлення в Мінську приватний літак Марсалека вилетів до Вітебська.

    Зазначається, що за останні 10 років Марсалек понад 60 разів їздив до Росії.

    Він з 2015 року реалізовував проєкти в Лівії, включаючи інвестиції в Лівійську цементну компанію, і активно взаємодіяв з російськими радниками і європейськими чиновниками при обговоренні планів «гуманітарного відновлення в Лівії».

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