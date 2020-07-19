Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі



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Журналісти знайшли у Білорусі одного з найрозшукуваніших аферистів у світі Яна Марсалека

Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону Білорус

Журналісти-розслідувачі з'ясували місце перебування австрійця Яна Марсалека — колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

Про це повідомляє видання The Insider.

Згідно з даними журналістів, Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону Білорусі. Через дві години після приземлення в Мінську приватний літак Марсалека вилетів до Вітебська.

Зазначається, що за останні 10 років Марсалек понад 60 разів їздив до Росії.

Він з 2015 року реалізовував проєкти в Лівії, включаючи інвестиції в Лівійську цементну компанію, і активно взаємодіяв з російськими радниками і європейськими чиновниками при обговоренні планів «гуманітарного відновлення в Лівії».