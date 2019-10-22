Справа про несплату податків київським «Динамо» передана до Держбюро розслідувань - САП



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За попередніми підрахунками, за п'ять років столичний футбольний клуб міг недоплатити у бюджет 445 млн грн - ЗМІ

Санкція статті за ухилення від сплати податків передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна - правоохоронці

Матеріали у кримінальному провадженні за фактом несплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ФК «Динамо» (Київ) передані слідчим Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

«Матеріали кримінального провадження скеровані за підслідністю до ДБР», - повідомили у пресслужбі.

Зазначимо, що йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028 від 17 вересня 2019 року.

За даними ЗМІ, досудове розслідування кримінального провадження реєстрували слідчі Генпрокуратури України.

Стверджувалося, що службові особи ТОВ «ФК «Динамо» (Київ) «забезпечили ухидення Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем із фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії».

Інкримінують службовим особам ТОВ «ФК «Динамо» Київ» частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів - ред.) Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на адресу київського «Динамо» неодноразово звучали звинувачення у несплаті податків.

Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки міг ухилитися від сплати податків на суму близько 30 мільйонів доларів шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.

«Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в «Динамо» платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах», — повідомляло тоді видання Новое время.

За попередніми підрахунками, за п'ять років столичний футбольний клуб міг недоплатити у бюджет 445 млн грн, з яких близько 183 млн грн мало піти у Пенсійний фонд і ще 30 млн грн – у держбюджет як військовий збір.

Попри виплату клубом мінімальних зарплат своїм гравцям і офшорне фінансування, у Державної фіскальної служби до ФК «Динамо» роками не було претензій.