Мінус заступник глави НАБУ: хто претендує на крісло очільника Бюро економічної безпеки

За посаду голови Бюро економічної безпеки змагатимуться 12 кандидатів

Заступник директора НАБУ Анатолій Новак вилетів з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Нардепка від «Слуги народу» і співавторка закону про створення БЕБ Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала у своєму Telegram-каналі список 12 кандидатів, допущених до подальших співбесід на посаду директора Бюро економічної безпеки за результатами тестування:

Горбенко Ганна Михайлівна

Маштабей Сергій Валентинович

Мельник Вадим Іванович

Горбаль Василь Михайлович

Джан Раджамі Мохаммадович

Карєєв Олександр Михайлович

Ковчі Аттіла Ласлович

Олійник Сергій Васильович

Осипчук Роман Сергійович

Солодченко Сергій Вікторович

Туровський Олексій Анатолійович

Яцик Юлія Григорівна

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.