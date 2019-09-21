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    Економіка та фінанси

    США і Китай готуються до 13-го раунду торговельних консультацій

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    США і Китай готуються до 13-го раунду торговельних консультацій

    Консультації заплановані на жовтень

    У Вашингтоні відбулись торговельні консультації між КНР і США на рівні заступників міністрів. Про це повідомляє видання Сіньхуа.

    «19-20 вересня у Вашингтоні відбулися торгові консультації Китаю і США на рівні заступників міністрів, у ході яких сторони обговорили торгово-економічні питання, що становлять взаємний інтерес», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що сторони також детально обговорили підготовку до 13-го раунду торговельно-економічних консультацій Китаю та США на високому рівні в жовтні у Вашингтоні.

    «Пекін і Вашингтон погодилися продовжувати підтримувати контакти за пов'язаними з консультаціями питаннями», - йдеться в повідомленні.

    До слова, у Білому домі підтвердили, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 25 вересня.

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