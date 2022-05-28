Окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені

Двоє людей отримали поранення

Російській війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні близько 14:00 під обстріл потрапило смт Золочів Богодухівського району. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні, 28 травня, близько 14 години ворожі снаряди впали поміж приватних будинків. Один із російських снарядів пробив дах, залетів до кухні та не розірвався.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 26 травня, російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів вісім осіб постраждали та чотири загинули. Серед жертв – п'ятимісячна дитина.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області загинули 37 дітей, ще 108 – поранені.



