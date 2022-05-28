  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені

    Російській війська продовжують обстрілювати Харківщину - Окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені
    Російській війська продовжують обстрілювати Харківщину
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Двоє людей отримали поранення

    Російській війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні близько 14:00 під обстріл потрапило смт Золочів Богодухівського району. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

    «За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що сьогодні, 28 травня, близько 14 години ворожі снаряди впали поміж приватних будинків. Один із російських снарядів пробив дах, залетів до кухні та не розірвався.

    Внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

    Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

    Нагадаємо, 26 травня, російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів вісім осіб постраждали та чотири загинули. Серед жертв – п'ятимісячна дитина.

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області загинули 37 дітей, ще 108 – поранені.

    Читайте також: Окупанти п’ять годин обстрілювали село на Харківщині: є жертви


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені