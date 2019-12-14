США та Китай узгодили першу частину торговельної угоди



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Вишингтон погодилися переглянути мита на китайські товари

Сполучені Штати Амерки і Китай узгодили першу частину двосторонньої торговельної угоди.

Про це йдеться у заяві Білого дому у Twitter.

«США та Китай домовилися про торговельну угоду, що передбачає структурні реформи економічної та торговельної політики Китаю в галузях інтелектуальної власності, передачі технологій, сільського господарства, фінансових послуг, а також валютного обміну», - йдеться у заяві.

Угода включає зобов'язання Китаю щодо майбутніх закупівель американських товарів та послуг, а також міцну систему вирішення суперечок. Зі свого боку США погодилися переглянути мита на китайські товари, але Вашингтон збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Пекін погодився наростити закупівлі американської сільськогосподарської продукції. США зі свого боку пішли на ослаблення торгових мит на китайський імпорт.

Раніше Bloomberg писав, що Китай в рамках нинішніх переговорів не розраховував на повноцінну угоду. У Пекіні планували мінімізувати збиток для власної економіки і добитися заморозки американських мит на нинішньому рівні, а також відмови від нових обмежень, які були заплановані на середину жовтня і середину грудня.

Тоді ж джерела стверджували, що в якості кроку назустріч США китайська сторона розглядала можливість збільшити закупівлі американської сільгосппродукції. До цього Китай вже робив поступки США, погодившись наростити закупівлі американських соєвих бобів і вирішивши пом'якшити нетарифні обмеження на постачання американського м'яса.