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    Економіка та фінанси

    США та Китай узгодили першу частину торговельної угоди

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    США та Китай узгодили першу частину торговельної угоди

    Вишингтон погодилися переглянути мита на китайські товари

    Сполучені Штати Амерки і Китай узгодили першу частину двосторонньої торговельної угоди.

    Про це йдеться у заяві Білого дому у Twitter.

    «США та Китай домовилися про торговельну угоду, що передбачає структурні реформи економічної та торговельної політики Китаю в галузях інтелектуальної власності, передачі технологій, сільського господарства, фінансових послуг, а також валютного обміну», - йдеться у заяві.

    Угода включає зобов'язання Китаю щодо майбутніх закупівель американських товарів та послуг, а також міцну систему вирішення суперечок. Зі свого боку США погодилися переглянути мита на китайські товари, але Вашингтон збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

    Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Пекін погодився наростити закупівлі американської сільськогосподарської продукції. США зі свого боку пішли на ослаблення торгових мит на китайський імпорт.

    Раніше Bloomberg писав, що Китай в рамках нинішніх переговорів не розраховував на повноцінну угоду. У Пекіні планували мінімізувати збиток для власної економіки і добитися заморозки американських мит на нинішньому рівні, а також відмови від нових обмежень, які були заплановані на середину жовтня і середину грудня.

    Тоді ж джерела стверджували, що в якості кроку назустріч США китайська сторона розглядала можливість збільшити закупівлі американської сільгосппродукції. До цього Китай вже робив поступки США, погодившись наростити закупівлі американських соєвих бобів і вирішивши пом'якшити нетарифні обмеження на постачання американського м'яса.

    США податки Китай торгівля імпорт
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