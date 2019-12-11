Apple втратила статус найдорожчої компанії у світі



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Фото: Amr Nabil / AP

Компанія Apple довгий час була найдорожчою в світі компанією, але станом на 11 грудня вже коштує менше $1,2 трильйона

Акції нафтової держкомпанії Saudi Aramco зросли на 10% під час дебютних торгів на саудівській біржі Tadawul 11 грудня повідомляє Financial Times.

Apple, яка тривалий час була найдорожчою в світі компанією, на премаркеті 11 грудня коштує трохи менше $1,2 трильйона.

У той час акції Saudi Aramco подорожчали до 35,2 саудівських ріяла, досягнувши денного ліміту підвищення ціни. В результаті першого дня торгів ринкова вартість компанії становила майже $1,9 трлн.

«Уряд був єдиним акціонером. Сьогодні у компанії понад 5 мільйонів акціонерів», — зазначив глава ради компанії Ясір аль-Румайян.

В рамках IPO (перший публічний продаж акцій компанії – ред.) Saudi Aramco отримала оцінку в $1,7 трлн. Акції компанії були розміщені за ціною 32 саудівських ріяла ($8,53) за папір. В результаті IPO уряд Саудівської Аравії залучив $25,6 млрд.

Підтримка ціни акцій Saudi Aramco на вторинному ринку ляже на плечі держфондів — Public Pension Agency, Public Investment Fund (PIF) і підрозділи PIF — Sanabil Investments.

Оцінка компанії виявилася нижче мети наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана в $2 трлн. Повідомляється, що в розрахунку довести капіталізацію компанії до цього рівня, уряд чинив тиск на місцеві фінансові інститути і заможні родини, вимагаючи від них купувати акції на вторинному ринку. Уряд тисне і на ті сім'ї, які вже взяли участь в IPO Saudi Aramco.

Відзначається, що багато із зазначених сімей були учасниками подій 2017−2018 років, коли уряд Саудівської Аравії утримувало кілька сотень бізнесменів та інвесторів в готелі Ritz-Carlton більше трьох місяців. Бізнесменів відпустили після того, як вони передали державі активи на суму понад сотні мільярдів доларів.

Зазначимо, що перший публічний продаж акцій Saudi Aramco переносився кілька разів і був офіційно оголошений 3 листопада 2019 року.