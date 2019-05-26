Стабільні тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 року, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Чеха, сьогодні тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, стримуються

Завдяки покладанню спецзобов’язань по субсидування населення на «Енергоатом» та «Укргідроенерго» тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні щонайменше протягом 1,5 року. Про це в ефірі телеканалу News One заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

«Сьогодні тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, стримуються. Є крос-субсидування за рахунок тарифів юридичних осіб. Люди хочуть знати, як довго будуть в ліберальному ринку тарифи для населення стримуватися. Не менше ніж півтора року, якщо виходити з проекту постанови Кабміну про покладання спеціальних обов’язків (послуги загальносуспільного інтересу, PSO - Public Service Obligation, – ред.)» - вважає Чех.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

«Я вважаю, що пропозиції, що були подані до уряду, працездатні, вони вирішують проблему. Генеруючі компанії, в складі якої електростанції, що працюють на вугіллі, в них висока собівартість - у «Західенерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго». І покладання спеціальних обов’язків на ці компанії приведе до збільшення ціни електроенергії. Спеціальним обов’язком є продати певну кількість електроенергії за ціною, що не менша, ніж собівартість. В «Енергоатому» собівартість низька, в «Укргідроенерго» паливної складової взагалі немає, там дуже низька собівартість» - стверджує експерт.

Нагадаємо, представник «Енергоатому» під час круглого столу, присвяченого запуску нового ринку електроенергії, заявив, що компанія виступає за введення реформи з 1 липня 2019 року та готова забезпечити, щоб відкриття оптового ринку не вплинуло на тарифи для населення. «Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення» – заявив 16 травня генеральний директор «Енергоатом-Трейдинг» Сергій Бедін.