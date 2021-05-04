Пенсії планують підвищити ще одній категорії громадян: хто отримає надбавку

Розмір мінімальної пенсії можуть збільшити інвалідам I групи

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо підвищення мінімальної пенсії для інвалідів I групи. Планується, що з 1 липня пенсія складатиме не менше 2200 гривень.

Проект документу оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом акта пропонується з 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до 2200 гривень, у разі, коли в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2200 гривень.

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків у сумі 25,3 млн гривень на місяць за рахунок коштів державного бюджету.

«Реалізація акта забезпечить встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2 200 гривень особам з інвалідністю І групи», – йдеться в документі.

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До слова, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

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