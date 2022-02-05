Російські штурмовики Су-25СМ перебазувалися до Білорусі

Міноборони Росії повідомило, що Су-25СМ перебазовані на аеродроми Білорусі

Російські військові здійснили переліт з аеродрому в Приморському краї до Брестської області

Російські штурмовики Су-25СМ Східного військового округу перебазувалися на військові аеродроми Білорусі. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Росії.

Зазначається, що російські екіпажі, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, здійснили переліт з аеродрому в Приморському краї до Брестської області, подолавши відстань понад сім тисяч кілометрів.

Після прибуття льотчики вивчать маршрути майбутніх польотів, відпрацюють взаємодію з групою керівництва польотами та розпочнуть виконання розпоряджених завдань.

Раніше стало відомо, що російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 «Тріумф» прибув на полігон Брестської області Білорусі у рамках перевірки сил реагування Союзної держави.

Крім того, російські та білоруські артилеристи відпрацювали знищення умовного супротивника «Градами». Військові використали міномети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Град» та самохідні гаубиці для завдання ударів по цілям на полігоні «Брестський».

За оцінкою Міноборони України, російський військовий наземний контингент навколо кордонів України, включаючи Білорусь, а також на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей складає близько 115 тисяч осіб.

Нагадаємо, з'явилися нові супутникові знімки російських військ.