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Перекази з картки на картку: Нацбанк пояснив, як саме працюватиме обмеження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Перекази з картки на картку: Нацбанк пояснив, як саме працюватиме обмеження
Нацбанк планує встановити обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб
фото з відкритих джерел

За словами заступника голови Нацбанку, обмеження у 100 тис грн не враховуватиме перекази волонтерам

 

Нацбанк планує встановити обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць. Про це «Економічній правді»  повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

«Обмеження – 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі», – розповів Олійник.

За словами заспутника голови НБУ, нове обмеження не буде враховувати перекази волонтерам. 

«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», – зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.

Нагадаємо, Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів».

Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

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Теги: перевезення обмеження Нацбанк Дмитро Олійник Національний банк

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