Старі авто з Європи значно подорожчають



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Ринок уживаних авто в Україні зростає дуже швидко

На ціну авто може вплинути ціна ремонт старих автомобілей

Без сумніву, кожному українцю хотілося б мати власне авто. Але в нашій країні накопичити на машину з зарплати непросто: ми порахували, що, відкладаючи 20% від мінімальної зарплати, збирати на гарну нову іномарку доведеться років 10, а то і всі 40.

Не дивно, що в такій ситуації більшість придивляються до старих авто з Європи. У яких, крім низької ціни, є ще одна перевага: в Україні авто можна задешево відремонтувати. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

«В Україні дуже дешево оцінюється робоча сила в сфері автосервісу. Ремонт старого автомобіля українцям вигідніший, ніж європейцям. У Німеччині за ремонт старого авто можуть взяти 1000 євро, тому німцю вигідніше продати його українцю. А через те, що у нас дешева робоча сила, цей же автомобіль в Україні відремонтують за 100 доларів», – пояснив Олег Назаренко сайту «Сьогодні».

Але так буде недовго, попереджає він: фахівці виїжджають за кордон, працівників стає все менше, і єдиний вихід тут – утримувати кадри високими зарплатами. А значить, і вартість ремонту машин зростатиме.

Ринок уживаних авто в Україні дійсно зростає дуже швидко. Так, обсяг продажів б/в машин в 2019 році у порівнянні з 2018 роком зріс в 3,5 рази, і склав 408,1 тис. авто. Причому майже три чверті від цієї кількості склали машини походженням з країн ЄС.

Причому чимало українців, купуючи таке авто, продовжують їздити на єврономерах – притому, що це офіційно заборонено. З 1 січня 2020 року набули чинності посилені санкції і штрафи (у черговий раз відстрочені 19 грудня 2019 року) для авто на європейських номерах. Власникам таких машин загрожує штраф до 170 тис. грн і конфіскація авто.