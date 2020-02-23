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    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)

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    Люди на зупинці не постраждали. У той же час, обидва водії отримали травми - ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    Люди на зупинці не постраждали. У той же час, обидва водії отримали травми
    Фото: Максим Торпан/Інформатор

    Обидва водії отримали травми і їх госпіталізували

    У Києві в суботу, 22 лютого, на перехресті вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова в результаті аварії BMW врізався в зупинку з людьми.

    Про повідомляє «Інформатор».

    За словами свідків ДТП, BMW їхав бульваром Перова в сторону Дарниці, а в цей момент з вулиці Петра Запорожця виїжджав Nissan, який не пропустив «німця» і зіткнувся з ним. В результаті удару BMW влетів у зупинку.

    Відзначається, що люди на зупинці не постраждали. У той же час, обидва водії отримали травми і їх госпіталізували.

    Один з очевидців того, що сталося заявив, що за кермом BMW, який влетів у зупинку, знаходився водій в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За словами свідка, водій сильно перевищив допустиму швидкість, але ні сам чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

    Обидві машини отримали серйозні пошкодження.

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    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)
    ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)

    Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, у Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки.

    Як повідомлялося, у Києві водій на Volkswagen влетів у припарковані авто.

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