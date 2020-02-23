ДТП у Києві. BMW зіткнувся з Nissan і вилетів в зупинку з людьми (відео)



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Люди на зупинці не постраждали. У той же час, обидва водії отримали травми Фото: Максим Торпан/Інформатор

Обидва водії отримали травми і їх госпіталізували

У Києві в суботу, 22 лютого, на перехресті вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова в результаті аварії BMW врізався в зупинку з людьми.

Про повідомляє «Інформатор».

За словами свідків ДТП, BMW їхав бульваром Перова в сторону Дарниці, а в цей момент з вулиці Петра Запорожця виїжджав Nissan, який не пропустив «німця» і зіткнувся з ним. В результаті удару BMW влетів у зупинку.

Відзначається, що люди на зупинці не постраждали. У той же час, обидва водії отримали травми і їх госпіталізували.

Один з очевидців того, що сталося заявив, що за кермом BMW, який влетів у зупинку, знаходився водій в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За словами свідка, водій сильно перевищив допустиму швидкість, але ні сам чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

Обидві машини отримали серйозні пошкодження.

Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки.

Як повідомлялося, у Києві водій на Volkswagen влетів у припарковані авто.

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